Son Mühür - Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den 22 milyon euroya Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla Suudi basınının manşetlerinde yer aldı.

Zaferin kapısını aralayan Türk yetenek

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, yaz transfer döneminde Al Hilal’e transfer olmuştu. AFC Şampiyonlar Ligi Elite etabında Al-Duhail karşısında ilk 11’de sahaya çıkan genç oyuncu, ceza sahası dışından kaydettiği golle tribünleri coşturdu. Ancak gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Al Hilal’in 2-1’lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ardından Suudi basını, genç stoper Yusuf Akçiçek’i manşetlere taşıdı. Bazı medya kuruluşları, Akçiçek için “Al Hilal’e zaferin kapısını aralayan Türk yetenek” ifadelerine yer verdi.