Son Mühür - TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’a Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen haber büyük sevinç yarattı. Daha önce formasının göğüs kısmında yer alan Kürtçe ifadeler nedeniyle ceza alan Diyarbakır temsilcisi itirazda bulundu ve bu hamlesi meyve verdi. Kulübün formasında yer verilen “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganı, TEZGEL firmasının marka tescili çerçevesinde profesyonel liglerde Kürtçe bir ifadenin ilk kez kullanılmasını sağlamıştı. Buna rağmen TFF, Sakarya ve Sarıyer maçlarında bu slogansız kullanım nedeniyle kulübe toplamda 220 bin TL tutarında para cezası uygulamıştı.

Çözüme kavuştu

CEGA Medya’dan Ferit Aslan’ın aktardığına göre, TFF ile Amedspor arasında yaşanan anlaşmazlık karşılıklı görüşmelerle çözüme kavuştu. Federasyon, TEZGEL firmasının başvurusuna ilişkin tüm belgeleri detaylı biçimde inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu Kürtçe sloganın Ticaret Bakanlığı nezdinde yasal olarak tescillendiği tespit edildi.

Kararından döndü

Vanspor karşılaşmasında aynı formanın yeniden kullanılması üzerine TFF, bu defa Amedspor’u disiplin kuruluna sevk etmedi. Bu adım, federasyonun önceki kararından geri adım attığı şeklinde değerlendirildi. Amedspor’un Tahkim Kurulu’na yaptığı itirazların ardından, Sakarya ve Sarıyer maçları nedeniyle verilen para cezalarının da iptal edilmesi bekleniyor.