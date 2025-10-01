Son Mühür - Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kairat Almaty karşısında elde ettiği 5-0'lık galibiyetin ardından, kulübün resmi yayın organı Real Madrid TV'de teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'e takım içinde vereceği rol detaylı şekilde ele alındı.

Mevkisi tartışıldı

Programda yorumcu Melchor Ruiz, teknik direktör Xabi Alonso’nun Arda Güler’le ilgili önemli bir ikilem yaşadığını belirtti. Ruiz, “Eğer Arda Güler gibi bir oyuncunuz varsa, bu sizin için bir sorun olabilir. Çünkü hem derinden oyun kurabiliyor hem de forvet arkasında gol tehdidi oluşturup son pası verebiliyor” ifadelerini kullandı. Güler’in hem oyun kurucu hem de hücumda yaratıcı bir rol üstlenebildiğini söyleyen Ruiz, bu çok yönlülüğün Alonso’nun oyuncuyu hangi mevkide değerlendireceği konusunda kararsız kalmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Ruiz sözlerine şu şekilde devam etti:

"Onu daha geriye koyarsanız ileri bölgede sağlayacağı katkıyı kaybedersiniz. Ona tüm sahayı kat ettiremezsiniz. İki büyük özelliği var: rakip baskısını kırarak oyunu kurabilmesi ve hücumda asist ya da oyunun temposunu belirlemedeki vizyonu. O bir inci, ham bir elmas; Real Madrid'de yavaş yavaş işleniyor"