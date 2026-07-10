CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Mahkemenin mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı genel merkezde düzenlenirken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

7 görevden alma!

Genel Merkez'de gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından, yeni görevden almalar gündeme geldi. Parti sözcüsü Müslim Sarı; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları ve yönetiminin görevden alındığını duyurdu.

Çağatay Güç ile ilgili dikkat çeken gelişme!

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan ve yerine Utku Gümrükçü atanan Çağatay Güç ile ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çağatay Güç ile birlikte Giresun ve Trabzon il başkanlarının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından ifade edildi. Sarı açıklamasında, "Geçmişte İzmir İl Başkanlığı görevimizi yürütmüş ancak bundan önceki MYK’lar tarafından görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli şekilde YDK’ya sevk etmiş bulunuyoruz. Kesin ihraçla." ifadelerini kullandı.