Son Mühür - FIFA’nın milli takımlara verdiği 2.5 milyon euroluk ödülün ardından, Türkiye Futbol Federasyonu bu miktarı futbolcular ve personele prim olarak dağıttı.

FIFA’nın milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye’ye 2.5 milyon euro gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise bu tutarın prim olarak dağıtılmasına karar verdi. Ancak Ay-Yıldızlı futbolcular, kendilerine ayrılan primleri kabul etmeyerek dikkat çekici bir tutum sergiledi. Takım kaptanlarının öncülüğünde, primin en azından çalışan personele verilmesi talebi gündeme geldi.

Bunun üzerine TFF, 2.5 milyon euroluk ödülün 250 bin eurosunu personele, kalan 2 milyon 250 bin eurosunu ise futbolculara prim olarak paylaştırdı. Bu uygulama, hem federasyon içerisinde hem de futbol dünyasında olumlu karşılandı.