İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1530’a, yaralı sayısı ise 4 bin 812’ye ulaştı.

Saldırılar sonrası bilanço güncellendi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırıların sivil kayıpları artırdığına dikkat çekildi. Açıklamada, özellikle hedef alınan bölgelerde sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralı sayısının her geçen gün arttığı vurgulandı.

2 Mart’tan bu yana artış sürüyor

Yetkililer, 2 Mart tarihinden itibaren devam eden saldırıların bilançosunun giderek ağırlaştığını belirtti. Açıklamada, hem can kaybı hem de yaralı sayısındaki yükselişin, bölgede insani durumu daha da kritik hale getirdiği ifade edildi.

Sağlık sistemi üzerindeki baskı artıyor

Artan yaralı sayısı nedeniyle Lübnan’daki hastanelerin kapasitesinin zorlandığına dikkat çekiliyor. Sağlık ekipleri, mevcut imkânlarla müdahaleleri sürdürürken, yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde sağlık hizmetlerinde aksama yaşanabileceği belirtiliyor.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İsrail ile Lübnan arasında süren çatışmaların şiddetlenmesi, bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Uzmanlar, mevcut tablonun yalnızca askeri değil, aynı zamanda ciddi bir insani krize de işaret ettiğini değerlendiriyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer can kaybının artabileceği uyarısında bulunuyor.