Hürmüz Boğazı’na ilişkin jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son gelişmeler doğrultusunda motorin ve benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni fiyat artışlarının uygulanacağı bildirildi.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri, iç piyasada akaryakıt fiyatlamalarını doğrudan etkiledi. Artan maliyetler nedeniyle pompaya yansıyacak yeni zamlar gündeme geldi.

Motorin ve benzinde yeni fiyat artışı

Yapılan hesaplamalara göre motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzine ise 2 lira 29 kuruş zam öngörülüyor. Ancak benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamının fiyatlara yansımayacağı, yaklaşık 60 kuruşluk kısmın pompaya yansıyacağı ifade ediliyor.

Eşel mobil sistemi fiyat geçişini sınırladı

Benzinde uygulanan vergi düzenlemesi kapsamında, uluslararası fiyat artışlarının bir bölümü vergi ayarlamalarıyla dengeleniyor. Bu nedenle benzindeki artışın sınırlı kalması bekleniyor.

Büyükşehirlerde yeni litre fiyatları

Beklenen artışların ardından akaryakıt fiyatlarının büyükşehirlerde yeni seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira, bazı doğu illerinde ise 65,77 lira seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Motorin fiyatlarının ise İstanbul’da 85,27 lira, Ankara’da 86,40 lira, İzmir’de 86,67 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Depo maliyetleri artacak

Fiyat artışlarıyla birlikte araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde de yükseliş öngörülüyor. Ortalama 60 litrelik bir dizel yakıt deposunun, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha yüksek maliyetle doldurulacağı hesaplanıyor.