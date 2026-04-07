Antalya kamuoyunda geniş yankı uyandıran dev yolsuzluk ve zimmet soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile belediye iştiraklerinden ALDAŞ A.Ş. üzerinden kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı iddiasıyla başlatılan yargı süreci, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında verilen tutuklama kararıyla sarsıldı. Toplamda 399 milyon 507 bin liralık bir kamu zararının oluştuğu öne sürülen dosyada, usulsüzlüklerin boyutu ve yöntemi mülkiye müfettişlerinin raporuyla gün yüzüne çıkarıldı.

Kamu kaynakları özel seyahatlere ve lüks harcamalara aktarıldı

Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan kapsamlı inceleme raporu, belediye bütçesinin şahsi harcamalar için nasıl bir kılıf altına sokulduğunu gözler önüne seriyor. İncelemelere göre, belediye personelinin yurt içi ve yurt dışı seyahat masraflarının büyük bir kısmı, kanunlara aykırı şekilde ALDAŞ Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılandı. Özellikle yurt dışı çıkışlarında resmi bir görevlendirme kaydının bulunmadığı, uçuş listelerinde yer alan bazı isimlerin ise ne belediye ne de iştirak şirketleriyle hiçbir organik bağının olmadığı tespit edildi. Raporda, bu yöntemle kamu kaynaklarının "dolaylı zimmet" yoluyla şahsi menfaatler için kullanıldığına dikkat çekildi.

Gizemli konaklamalar ve denetçilere yönelik ağır suçlamalar

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından birini ise "isimsiz muhasebeleştirme" yöntemi oluşturuyor. Müfettişlerin tespitlerine göre; ulaşım, lüks otel konaklamaları ve yemek bedelleri, muhasebe kayıtlarına kimlik bilgileri girilmeden aktarıldı. Kayıtlarda, belediyeyle hiçbir ilgisi olmayan yabancı uyruklu kadınların konaklama ücretlerinin dahi kurum bütçesinden ödendiği saptandı. Daha da vahimi, belediyeyi denetlemekle yükümlü olan bazı Sayıştay görevlilerinin de bu lüks harcama zincirine dahil edildiği iddia ediliyor. Takibi engellemek amacıyla muhasebe defterlerinde bu kişilere dair hiçbir bilgiye yer verilmediği, faturaların "isimsiz" olarak kapatıldığı belirtiliyor.

Dev operasyonun perde arkası ve yargı süreci

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, mülkiye müfettişinin sunduğu kanıtlar ışığında 13 Ocak sabahı eş zamanlı bir operasyon düğmesine bastı. 18 kişilik şüpheli listesiyle başlatılan operasyon kapsamında, ASAT ve ALDAŞ’ın üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyanın kilit isimlerinden olan eski ALDAŞ Genel Müdürü K.B.K. ve satış birimi personeli N.E.’nin yurt dışında olduğu belirlenirken, bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Muhittin Böcek hakkında "Zimmet" suçlamasıyla tutuklama

Soruşturmanın en kritik gelişmesi, 1 Nisan tarihinde Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nde yaşandı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyada sunulan delilleri ve iddiaların niteliğini göz önünde bulundurarak Muhittin Böcek hakkında "Zimmet" ve "Zimmet suçlarının işlenmesine kasten göz yummak" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi. Yaklaşık 400 milyon liralık kamu zararının baş sorumlusu olarak gösterilen yönetimin yargılanma süreci, Türkiye'deki yerel yönetimlerin denetimi açısından tarihi bir dava niteliği taşıyor.

