ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte’de düzenlediği ortak basın toplantısında hem Avrupa siyasetine hem de küresel krizlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, Orban’ı “ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu ve güçlü bir destekçisi” olarak tanımladı.

Orban’a seçim öncesi destek mesajı

Macaristan’da 12 Nisan’da yapılacak parlamento seçimlerine değinen Vance, Orban’a destek verdiğini açık şekilde ifade etti. Seçim sürecine ilişkin konuşan Vance, Macar halkının kararına saygı duyduğunu belirtirken, Brüksel’e de doğrudan mesaj gönderdi.

Vance, Avrupa Birliği yönetimini hedef alarak, “Brüksel’deki liderler, Macar halkının kendi iradesiyle hareket etmesini istemiyor” görüşünü dile getirdi.

“Orban ve Trump Batı’nın savunucusu”

Vance, konuşmasında Orban ve Trump’ın liderliğini “Batı medeniyetinin savunusu” olarak nitelendirdi. Macaristan’ın özellikle enerji politikalarında bağımsız bir çizgi izlediğini savunan Vance, Avrupa’daki enerji krizine de değindi.

Macaristan’ın enerji stratejisini örnek gösteren Vance, Avrupa’daki bazı ülkelerin bu politikaları uygulaması halinde mevcut krizin daha hafif atlatılabileceğini ifade etti.

Brüksel’e ağır suçlama: “Ekonomiyi hedef aldılar”

ABD Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği bürokratlarını sert sözlerle eleştirerek Macaristan’a yönelik dış müdahale iddialarını destekledi. Vance, seçim sürecinde Macaristan’a yönelik ekonomik baskı uygulandığını öne sürerek, “Brüksel’deki bürokratlar Macar ekonomisini zayıflatmaya çalıştı” dedi.

Ukrayna savaşı için “en zor dosya” yorumu

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vance, ABD yönetiminin savaşın sona ermesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Sürecin zorluğuna dikkat çeken Vance, bunun ABD Başkanı Trump’ın çözmeye çalıştığı en karmaşık krizlerden biri olduğunu ifade etti.

Vance, savaşın sona ermesinin küresel istikrar açısından kritik olduğunu vurgulayarak çözümün diplomasi ve müzakereden geçtiğini söyledi.

“Avrupa enerji politikalarında hata yaptı”

Vance, Avrupa’nın enerji politikalarını da eleştirerek Rus enerji kaynaklarından uzaklaşmanın stratejik bir hata olduğunu savundu. Bu durumun hem Avrupa ekonomisini hem de Ukrayna’nın konumunu olumsuz etkilediğini belirtti.

İran açıklaması: “Askeri hedeflere büyük ölçüde ulaşıldı”

İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vance, ABD’nin askeri hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştirildiğini söyledi. Sürecin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini ifade eden Vance, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü dile getirdi.

“Top İran’ın sahasında”

İran ile yürütülen müzakere sürecine değinen Vance, nihai kararın Tahran yönetimine ait olduğunu belirtti. ABD’nin daha fazla gerilim istemediğini ancak gerektiğinde güçlü karşılık verebileceğini ifade etti.

Enerji piyasalarına da değinen Vance, küresel istikrar için petrol ve gaz akışının kesintisiz sürmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomasi vurgusu öne çıktı

Vance’ın açıklamalarında hem Avrupa siyasetine yönelik sert eleştiriler hem de küresel krizlerde diplomasi çağrısı dikkat çekti. Budapeşte’de verilen mesajların, özellikle yaklaşan Macaristan seçimleri ve Avrupa-ABD ilişkileri açısından yankı uyandırması bekleniyor.