Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında süreç derinleşiyor. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı dosyada, adli kontrolle serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın kapsamı geniş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “suç örgütü kurma ve üyelik”, “rüşvet”, “kara para aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları yer alıyor. Bu kapsamda toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 Mart sabahı Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır ve Aksaray’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Mustafa Bozbey’in yakınlarının da aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Tutuklu sayısı 30’a yükseldi

Soruşturma kapsamında ilk aşamada Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı. Ayrıca eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in görev yaptığı döneme ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada, aralarında Erdem’in de bulunduğu 7 kişi daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 30’a ulaştı.

Adli kontrol kararlarına savcılıktan itiraz

Şüphelilerden 29’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişilerden bazılarına ev hapsi verilirken, bazıları serbest bırakıldı. Ancak savcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Bursa 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, yapılan itirazı değerlendirerek kabul etti ve 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

4 şüpheli yakalandı, 1 kişi aranıyor

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4’ü kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, Mustafa Bozbey’in kardeşinin eşi olduğu öğrenildi. İstanbul’da bulunduğu tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının çıkabileceği değerlendiriliyor.