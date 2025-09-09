Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, anlaşmanın kulüplere yeni bir gelir kaynağı sağlayacağını belirtti. Otyakmaz, "Ligimizin değerine inanan Bi Kanal ihaleyi kazandı. 2’nci ve 3’üncü Lig’deki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak. Bu anlaşma sayesinde kulüplerimize yeni bir gelir kalemi oluşacak, taraftarlar da takımlarının her maçını izleme imkanı bulacak" dedi. Otyakmaz, maç haftalarında 48 karşılaşmanın canlı yayınlanacağını ve 500'ü sahada olmak üzere 700 personelin görev alacağını sözlerine ekledi.

"Anadolu'nun Futbol Cenneti Olduğuna İnanıyoruz"

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kalyoncu ise yaptıkları yatırıma inandıklarını ifade etti. "Anadolu’nun futbol cenneti olduğuna inanıyoruz. Bunun da gerekli değeri görmesi açısından bu yayın ihalesini aldık" diyen Kalyoncu, geçen hafta 48 maçın aynı anda yayınlanarak ciddi bir saha operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi. Kalyoncu, 85 milyon TL + KDV bedelle kazandıkları ihalenin, Anadolu futbolunun görünürlüğünü artıracağını ve Türk futbolunun yurt dışında da izlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.