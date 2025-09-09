Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in sağlık durumu bugün netlik kazanacak. Milli takım maçında sol ayak bileğine darbe alan ve kaval kemiğinde morluk oluşan Osimhen’in İstanbul’a özel uçakla getirildiği bildirildi.

MR sonrası değerlendirme

İstanbul’a ulaşır ulaşmaz MR’ı çekilen Osimhen’in, sakatlığının boyutu ve sahalara dönüş süresi hakkında resmi bilgilendirme yapılacak.

Eyüpspor maçında yok

Sol ayak bileği darbe almış ve ağrıları devam eden Osimhen, ligdeki Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi belirsizliği

Öte yandan Osimhen’in Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Frankfurt maçında sahada olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.

Galatasaray’da izinli gün

Galatasaray takımı, dünü izinli geçirdi. Sarı-kırmızılılar, bugün Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.