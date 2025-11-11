TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 10 futbolcu hakkında yürütülen incelemenin kulübün mevcut yönetimiyle ya da faaliyetleriyle bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kulüpten yapılan duyuruda, “Kamuoyunda yer alan haberler üzerine, kulübümüz bünyesindeki bazı futbolcularla ilgili resmi kurumlarca sürdürülen bahis incelemesi hakkında bilgilendirme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Atakan Akbulut, Ege Batur, Doğukan Çınar, Anıl Doyuran, Mert Korkmaz, Siraç Tüfekçi, Emin Can Uysal, Bertuğ Uz, Serkan Yeşilyurt ve Musa Yüksel isimli futbolcularımızla ilgili süreç, geçmiş 5 yıllık döneme yönelik bir soruşturmadır ve mevcut yönetim dönemimizle herhangi bir bağlantı taşımamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Herhangi bir ceza veya karar bulunmuyor”

Tire 2021 FK açıklamasında, futbolcular hakkında henüz verilmiş bir ceza ya da yaptırım bulunmadığının da altı çizildi. Metinde, “Söz konusu süreç yalnızca soruşturma aşamasındadır. Futbolcularımız hakkında kesinleşmiş bir karar, ceza veya yaptırım bulunmamaktadır. Kulübümüz, masumiyet karinesini esas almakta ve resmi makamların süreci tamamlamasını beklemektedir” denildi.

“Futbolcularımız kendi maçlarına bahis oynamadı”

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevklerin gündemde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, kulübün konuyu yakından takip ettiği vurgulandı.

Tire 2021 FK, “PFDK’ya sevk edilen futbolcularımıza ilişkin Federasyon tarafından gönderilen savunma talepleri dikkatle incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın Tire Futbol Kulübü’ne imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı ve geçmişte de kendi müsabakalarına bahis oynamadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğiz”

Açıklamanın sonunda kulüp, şehir değerlerinin zarar görmemesi adına hassasiyetle hareket edildiğini belirterek, “Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz” mesajını paylaştı.