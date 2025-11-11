FIBA Europe Cup C Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, 4 haftalık bölümün ardından 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda yer alıyor. Petkimspor, yarın grup maçında Petrolina AEK Larnaca’yı yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşma Aliağa’da

Maç, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. Petkimspor, sahasında oynayacağı bu mücadelede taraftarının desteğini arkasına alacak.

Rakip AEK Larnaca’nın durumu

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında grup aşamasındaki ilk karşılaşmada Larnaca, Aliağa Petkimspor’u deplasmanda 84-78 mağlup etmişti.

C Grubu’nda zirve yarışı

Petkimspor’un liderlik mücadelesi, 3 galibiyeti bulunan Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea ile devam ediyor. Türk ekibi, grup aşamasındaki son maçını 19 Kasım’da Oradea deplasmanında oynayacak ve liderliği garantileme şansını son hafta maçına bırakacak.