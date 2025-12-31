Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ikinci transfer dönemi için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Açıklamaya göre, en yüksek harcama limiti Galatasaray’a tanınırken, en düşük limit Eyüpspor’a verildi. Süper Lig’de kış transfer dönemi 2 Ocak’ta başlayacak.
Harcama limitleri açıklandı
TFF’nin 2025-2026 sezonu Süper Lig 2. transfer dönemi takım harcama limitleri açıklandı. Öne çıkan başlıklar kısaca şöyle:
En yüksek harcama limiti:
Galatasaray A.Ş. – 12,87 milyar TL
En düşük harcama limiti:
Eyüpspor – 546,6 milyon TL
“Dört büyükler” arasında sıralama:
Galatasaray: 12,87 milyar TL
Trabzonspor: 7,86 milyar TL
Fenerbahçe: 6,22 milyar TL
Beşiktaş: 5,83 milyar TL
1 milyar TL’nin üzerinde limite sahip diğer kulüpler:
Başakşehir, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor