Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ikinci transfer dönemi için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Açıklamaya göre, en yüksek harcama limiti Galatasaray’a tanınırken, en düşük limit Eyüpspor’a verildi. Süper Lig’de kış transfer dönemi 2 Ocak’ta başlayacak.

Harcama limitleri açıklandı

TFF’nin 2025-2026 sezonu Süper Lig 2. transfer dönemi takım harcama limitleri açıklandı. Öne çıkan başlıklar kısaca şöyle:

En yüksek harcama limiti:

Galatasaray A.Ş. – 12,87 milyar TL

En düşük harcama limiti:

Eyüpspor – 546,6 milyon TL

“Dört büyükler” arasında sıralama:

Galatasaray: 12,87 milyar TL

Trabzonspor: 7,86 milyar TL

Fenerbahçe: 6,22 milyar TL

Beşiktaş: 5,83 milyar TL

1 milyar TL’nin üzerinde limite sahip diğer kulüpler:

Başakşehir, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor