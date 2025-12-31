Trabzonspor’un 2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bordo-mavililer, genç stoperden tarihi bir bonservis geliri elde etmeye hazırlanıyor.

1,8 milyon Euroya alındı, Avrupa vitrinine çıktı

Trabzonspor, Batagov’u 2024 yılının ağustos ayında Zorya Luhansk’tan 1,8 milyon euro bedelle transfer etmişti. Kısa sürede savunmanın önemli isimlerinden biri haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansıyla Avrupa piyasasında değer kazandı.

Benfica yakın takipte

Ukrayna basınında yer alan iddialara göre, Portekiz devi Benfica, Batagov’u transfer listesinde üst sıralara aldı. Teknik direktörlüğünü José Mourinho’nun yaptığı Benfica’nın, genç savunmacıyı kadrosuna katma konusunda oldukça istekli olduğu öne sürüldü.

Pazarlık masasında 20 milyon Euro konuşuluyor

Haberlere göre Benfica, Batagov transferi için Trabzonspor’a 20 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir anlaşma sağlanmazken, iki kulüp arasında temasların sürdüğü ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Trabzonspor tarihine geçebilir

Transferin 20 milyon euro bedelle sonuçlanması halinde Arseniy Batagov, Uğurcan Çakır sonrası Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis geliri elde edilen oyuncularından biri olacak. Bu satış, bordo-mavili kulübün transfer stratejisinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Bordo-Mavililer için stratejik kazanç

Trabzonspor cephesi, Batagov’un olası satışından elde edilecek geliri hem sportif yapılanma hem de kulüp ekonomisini güçlendirmek adına kritik bir fırsat olarak görüyor. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.