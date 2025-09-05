A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’ne güçlü bir başlangıç yaptı. Gürcistan karşısında alınan galibiyet, hem teknik heyeti hem de taraftarları sevindirdi.

TFF Başkanı’ndan maç sonrası açıklamalar

Mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Takım içinde aile ortamı var”

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu yönündeki iddialara sert çıkan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!”

Polemiklere sert tepki

Hacıosmanoğlu, milli takımın kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, kamuoyunda yaratılan tartışmaların milli takıma zarar vermek dışında bir amacı olmadığını söyledi. Milli futbolcuların birbirine kenetlendiğini belirten TFF Başkanı, “Milli Takım’ın başarısına gölge düşürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz” dedi.

Gözler sıradaki maçta

Gürcistan karşısında elde edilen galibiyet sonrası A Milli Takım, elemelerde moral depoladı. Şimdi gözler, millilerin oynayacağı bir sonraki maça çevrildi.