Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı yaşanıyor. E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda Gürcistan'a konuk oldu. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede gülen taraf Bizim Çocuklar oldu. A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan duble!

Mücadelede A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Mert Müldür, 41. ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın golleri ise, 63. dakikada Zuriko Davitashvili ve 90+8. dakikada Kvicha Kvaratshelia'dan geldi.

Takımımızda Barış Alper Yılmaz ise, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bıraktı.

İlk 11'ler!

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız