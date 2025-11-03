Süper Lig’de son iki sezonda genç kadrosuyla dikkat çeken Göztepe, performansıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tam not aldı. Hacıosmanoğlu, Göztepe’nin kurumsal yapılanması, futbol vizyonu ve transfer politikasıyla örnek bir model oluşturduğunu söyledi.

Göztepe’ye canlı yayında övgü

Süper Lig’de Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 19’a yükselten Göztepe, performansıyla hem futbol otoritelerinden hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan övgü aldı.

Hacıosmanoğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, Göztepe’nin son yıllardaki çıkışını takdirle karşıladığını belirterek, “Göztepe’nin takdir edilmesi gerekiyor. Her şey parayla olmuyor” ifadelerini kullandı.

“9 milyon Euro bütçeyle büyük iş başardılar”

TFF Başkanı, Göztepe’nin yönetim anlayışını ve ekonomik başarısını da örnek gösterdi:

“Bunu hem Mehmet Sepil’e hem de yabancı ortağına (Sport Republic) geçen yıl beni ziyaret ettiklerinde söylemiştim. 9 milyon Euro bütçeleri vardı, o zaman da açıklamışlardı. Bu bütçeyle elde ettikleri başarı ortada. Forvetlerini 2 milyon Euro’ya aldılar, 20 milyon Euro’nun üzerine sattılar.”

Hacıosmanoğlu, Göztepe’nin sürdürülebilir finansal modeliyle Türk futboluna örnek olduğunu belirtti.

“Yabancı yatırımcılar Türk futboluna değer katıyor”

Yabancı yatırımcılara ilişkin soruya da yanıt veren Hacıosmanoğlu, Sport Republic gibi şirketlerin Türk futboluna katkı sağladığını söyledi:

“Yabancılar gelsin, takımları alsın. Alıp bir yere mi götürecek? Burada yatırım yapacak. Takımı şehir dışına mı taşıyacak? Hayır. Alacak, yatırım yapacak. Şirketleşme çok önemli.”

Hacıosmanoğlu, futbol kulüplerinin kurumsallaşması ve yatırımcı modeline geçmesinin Türk futbolunun geleceği açısından kaçınılmaz olduğunu vurguladı.