Son Mühür/Osman Günden- Konak Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü ve artık bir gelenek haline gelen açık havada sabah sporu etkinlikleri, Konaklıları haftanın belirli günlerinde kentin çeşitli yeşil alanlarında bir araya getiriyor. Vatandaşlar, “Haydi Herkes Spora” sloganıyla düzenlenen bu ücretsiz etkinlikler sayesinde, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına yatırım yapma fırsatı bulduklarını dile getirerek sunulan hizmetten duydukları büyük memnuniyeti ifade ediyor.

Kentin farklı noktalarında ücretsiz spor buluşmaları

Sağlıklı bir yaşam için alternatif bir yol sunan Konak Belediyesi’nin sabah sporu etkinlikleri, haftanın üç günü, sabah saat 08.30’da farklı lokasyonlarda eş zamanlı olarak başlıyor. Bu ücretsiz ve düzenli spor buluşmaları sayesinde Konaklılar, komşularıyla birlikte hareket etme ve sosyalleşme keyfini yaşıyor.

Etkinliğin merkezi noktaları arasında Kültürpark (İsmet İnönü S.M. Yanı Çim Alanı), Mehmet Ali Akman Parkı, Güzelyalı Denizatı Parkı, Karantina Meydanı, Behçet Uz Parkı, Kılıç Reis Parkı ve Tülay Aktaş Parkı bulunuyor. Bu noktalarda spor, haftada üç gün; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor. Programın kapsayıcılığını artırmak amacıyla Gültepe Semt Merkezi’nde Salı ve Perşembe günleri, Hatay Pazaryeri’nde ise Çarşamba ve Cuma günleri de spor etkinlikleri düzenleniyor. Bu geniş dağılım, Konak ilçesinin farklı bölgelerindeki vatandaşların spora erişimini kolaylaştırıyor.

Vatandaşlardan tam not: “Hem sağlık hem enerji oluyor”

Sabah sporuna katılan vatandaşlar, etkinliklerin kendilerine sağladığı faydaları coşkuyla anlatıyor. Kızı Larisa ile birlikte düzenli katılımcılardan olan Gülbahar Erten, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, "Bu tür etkinliklerin süresinin daha da uzatılmasını gönülden istiyoruz," dedi.

Yoğun ilgi gören bu buluşmalardan büyük keyif aldığını ifade eden İlknur Çam ise, "Açık havada spor yapmak şahane bir deneyim. Bizim için bu sadece sağlık değil, aynı zamanda müthiş bir enerji kaynağı oluyor. Bu imkânı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum," sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Yaklaşık 1,5 yıldır bu ücretsiz hizmetten faydalandığını söyleyen Canan Çaylan da, "Hocalarımız çok kaliteli ve böyle bir hizmetin ücretsiz sunulması gerçekten çok kıymetli. Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya minnettarız," diye konuştu.

Etkinliğe 9 aydır katılan İngiliz vatandaşı Sharon Kane ise, sporun ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Belediyeye çok teşekkür ederim. Benim için bu dersler çok önemli; buraya gelmezsem depresyona giriyorum. Eğitmenler sayesinde dersler her zaman çok güzel ve motive edici geçiyor," diyerek uluslararası bir memnuniyet örneği sergiledi.