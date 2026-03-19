Teşrik tekbirleri, İslam'da belirli günlerde farz namazların ardından okunması vacip olan özel bir zikir. Özellikle Kurban Bayramı döneminde öne çıkan bu uygulama hakkında Müslümanların bilmesi gereken pek çok önemli detay bulunuyor. İşte teşrik tekbiri ile bayram namazı hakkında merak edilen tüm bilgiler.

Teşrik tekbirleri ne zaman okunur?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından itibaren başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Toplamda 23 farz namazın ardından selamla birlikte bu tekbirin getirilmesi vacip kabul ediliyor. Bu süre zarfında kadın, erkek her Müslüman, ister cemaatle ister tek başına kılsın, farz namazların ardından tekbiri okuması gerekiyor. Camiden ayrıldıktan veya konuştuktan sonra ise tekbirin okunması gerekli değil. İmam tekbiri unutursa cemaat yine de okumaya devam eder. Erkekler bu tekbiri yüksek sesle getirebilir.

Teşrik tekbiri nasıl söylenir?

Teşrik tekbirinin okunuşu şu şekilde: "Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd." Bu ifade her farz namazın selamından hemen sonra bir kez okunuyor.

Teşrik tekbirleri getirilen günlere ne denir?

Tekbir getirilen bu özel günler beş günlük bir dönemi kapsıyor. İlk gün arefe olarak adlandırılırken, ikinci gün bayram günü olarak anılıyor. Zilhicce ayının 11, 12 ve 13. günleri ise eyyam-ı teşrik olarak biliniyor. Bu üç gün ile arefe ve bayram günü birlikte toplam beş günlük kutsal bir zaman dilimini oluşturuyor.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve cemaatle kılınıyor. İlk rekatta Sübhaneke okunduktan sonra üç kez tekbir getirilerek eller kulaklara kaldırılıyor. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara bırakılır, üçüncüde göbek altına bağlanır. İmam Fatiha ve ardından bir sure okuduktan sonra birlikte rükuya gidilir. İkinci rekatta ise imam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra yine üç tekbir getirilir; bu kez ellerin üçünde de yanlara bırakılır, dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan doğrudan rükuya eğilinir.