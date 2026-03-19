112 Acil Çağrı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Kübra Yılmaz'ın ölümü, meslektaşları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olay, Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Doktor Kübra Yılmaz kimdir?

Kübra Yılmaz, Edirne'de 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde pratisyen hekim olarak çalışan genç bir doktor. Mesleğine büyük bir özveriyle bağlı olan Yılmaz, sağlık alanında aktif şekilde görev yapıyordu.

Yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu öğrenilen Kübra Yılmaz, acil sağlık hizmetlerinde önemli bir rol üstleniyordu. Genç hekim, hastalarına karşı özverili tutumu ve mesleğine olan bağlılığıyla çevresinde saygı gören bir isim olarak biliniyordu.

Kübra Yılmaz neden öldü?

Kübra Yılmaz, Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde ikamet ettiği binanın arka cephesinden düşerek ağır yaralandı. İlk belirlemelere göre düşüşün binanın üst katlarından gerçekleştiği değerlendiriliyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç doktoru Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kübra Yılmaz kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısı da bizzat inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay şüpheli ölüm kapsamında değerlendiriliyor ve adli soruşturma resmi olarak başlatıldı. Yetkililer, düşüşün nedenine dair tüm olasılıklar üzerinde çalışırken, yakınları olayın her yönüyle aydınlatılmasını bekliyor.

Tıp camiası yasta

Genç bir hekimin bu şekilde hayatını kaybetmesi, Edirne başta olmak üzere tüm tıp dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak Kübra Yılmaz'ı andı. Sağlık çalışanları, soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını ve olayın tüm detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor. Doktor Kübra Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.