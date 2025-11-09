Son Mühür- Elektrikli araç pazarında Tesla ve Elon Musk'ın açtığı yoldan bu kez Rivian geçecek gibi görünüyor.

Tesla hissedarları, Elon Musk'a şarta bağlı olarak 1 trilyon dolar değerinde maaş paketini onaylamıştı.

Musk'ın parayı almak için yapması gerekenler:

1 yılda 12 milyon araç satması

1 milyon Robotaxi ve 1 milyon insansı robot üretmesi

2035'e kadar Tesla'nın değerini 8.5 trilyon dolara yükseltmesi.

Elon Musk için rekor bir paket olan anlaşma, elektrikli araç üreticisi Rivian'a da örnek oldu.



4.6 milyar dolarlık teklif...



Rivian, CEO'su RJ Scaringe'a önümüzdeki on yıl boyunca 4,6 milyar dolar değerinde bir ödeme planı vereceğini duyurdu.

Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe için hazırladığı maaş paketi, hangi performans hedeflerine ulaşılacağına bağlı olarak tarihin en zenginlerinden biri olabilir.

Rivian, maliyetleri kısma konusunda daha da kararlı davrandı ve yakın zamanda yaklaşık 600 çalışanını, yani iş gücünün yüzde 4,5'ini işten çıkarmıştı.

CEO RJ Scaringe'nın maaşının 2 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Ödül, Rivian'ın 10 yıl içinde hisse başına 40 ila 140 dolar arasında düşen hisse senedi fiyatı hedeflerine ulaşması ve önümüzdeki yedi yıl içinde yeni işletme geliri ve nakit akışı hedeflerine ulaşması durumunda verilecek.