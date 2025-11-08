Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların finansmana daha kolay erişebilmesi için yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yeni destek programının devreye alındığını belirten Bolat, bu adımın ihracatçılar için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu düzenlemelerin, “Ticaretin Yüzyılı” hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

“Alıcı kredileriyle yeni pazarlara daha güçlü giriş imkânı”

Bakan Bolat, alıcı kredileri desteğiyle ihracatçıların küresel pazarlarda daha rekabetçi koşullarda faaliyet gösterebileceğini belirtti. Yeni sistem sayesinde, ihracatçılar uygun maliyetli finansmanla riskli pazarlarda güvenli ticaret yapabilecek.

Bolat, alıcı kredisi desteklerinin yalnızca uzun vadeli kredileri değil, kısa vadeli akreditifli işlemleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Türk Eximbank tarafından sağlanacak bu kredilerin, hem yeni pazarlara girişte hem de mevcut ihracat hacmini büyütmede önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"Müteahhitlik projeleri de destek kapsamında”

Yeni düzenleme kapsamında, yurt dışı müteahhitlik projeleri için ihraç edilen yatırım mallarına da finansman maliyeti desteği verileceğini açıklayan Bolat, bu uygulamanın Türkiye’nin üretim kabiliyetini güçlü bir finansman altyapısıyla birleştirdiğini söyledi.

Bakan Bolat, “Bu sayede ihracatçılar global ölçekte daha güvenli, daha rekabetçi ve düşük maliyetli finansman olanaklarına kavuşacak. Sağlanan krediler, ihracatçılarımıza hem esnek hem de sürdürülebilir bir finansman modeli sunacak.” dedi.

“İhracat konsorsiyumlarına 5 yıl süreyle destek”

Bolat, yeni düzenlemede ihracat konsorsiyumlarına yönelik desteklerin de genişletildiğini belirtti. En az üç şirketin bir araya gelerek kurduğu konsorsiyumlara, yurt dışı birim kiralama, temel kurulum, mimari tasarım ve depolama hizmetlerine ilişkin gider desteği sağlanacak.

Ayrıca, konsorsiyum statüsü kazanan firmaların her bir hedef pazar için 5 yıl boyunca destekleneceği açıklandı. Bu sayede ihracatçılar, farklı pazarlarda uzun soluklu ve güçlü bir teşvik mekanizmasından yararlanabilecek.

“İhracatçılarımızın daima yanında olacağız”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların küresel rekabet gücünü artırmakta kararlı olduklarını vurguladı. “Uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin azaltılması, katma değerli ihracatın artırılması ve Türk ürünlerinin daha geniş coğrafyalarda tanıtılması için bu adımları atıyoruz.” dedi.

Bolat, yürürlüğe giren yeni destek programlarının Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyüme stratejisine katkı sağlayacağını, Ticaret Bakanlığı’nın bundan sonra da ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.