Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki eski araçların yenilenmesi için hükümete çağrıda bulundu. Palandöken, “Hurda Teşvik Yasası”nın bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, hem ekonomiyi canlandıracak hem de trafik güvenliğini artıracak bir adımın geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

8 milyon araç 20 yaşın üzerinde

Türkiye’de kayıtlı 32,6 milyon aracın yaklaşık 8 milyonu 20 yaş ve üzerinde. Bu araçların hem yol güvenliği açısından risk yarattığını hem de yakıt tüketimi ve emisyon nedeniyle ülke ekonomisine yük getirdiğini vurgulayan Palandöken, “Yollardaki bu araçların trafikten çekilmesi kaçınılmaz hale geldi” dedi.

2018’deki teşvik hatırlatması

2018’de uygulanan hurda araç teşvikinde 16 yaş üzeri yaklaşık 7,7 milyon aracın sisteme dahil edildiğini hatırlatan Palandöken, benzer bir düzenlemenin bugün çok daha büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Ekonomi ve çevre için çifte kazanç

Palandöken, hurda teşvikinin hayata geçmesiyle birlikte:

• İthalatın azalacağını,

• Yeni araç satışlarının artacağını,

• Çevre kirliliğinin azalacağını,

• Kazaların düşeceğini

söyledi.

Finansman şartı

Vatandaşın yeni araç alabilmesi için uygun kredi seçeneklerinin de sağlanması gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı, “Düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânları sunulmalı. Bu sayede hem esnaf hem vatandaş rahatlar, piyasaya da hareket gelir” açıklamasında bulundu.

TESK’in çağrısı, sadece eski araçların trafikten çekilmesi değil; aynı zamanda ekonomi, çevre ve güvenlik üçgeninde kritik bir ihtiyaca işaret ediyor. Hükümetin benzer bir düzenlemeyi gündeme alması, özellikle otomotiv sektöründe canlanma yaratabilir. Ancak hurda teşvikin başarılı olabilmesi için finansal erişim kilit önem taşıyor.