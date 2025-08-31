Son Mühür- Borsa İstanbul’da T+2 döneminin kapanması için geri sayım başladı. Hhisse senedi, tahvil gibi menkul kıymet işlemlerinin işlem gününden sonraki 1 iş günü içinde tamamlanması anlamına gelen T+1 uygulaması için çalışmaların başladığını Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun duyurdu.

"Küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, T+1 geçişini gerçekleştirirken, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere'nin T+1 sistemine geçiş çalışmaları sürmektedir.’’ Hatırlatmasında bulunan Ergun, tüm piyasa katılımcılarıyla detaylı bir değerlendirme süreci sonrası gelinen noktada Borsa İstanbul’da da geçiş işlemlerine başlanacağını açıkladı.

Ergun, başlangıç tarihi olarak 5 Ocak 2026’yı işaret etti.

Koksal Ergun’un açıklaması şöyle...