Bayram döneminde birçok kanal çekimlere ve yayınlara mola verse de Teşkilat bu akşam ekran karşısına çıkmaya devam edecek. TRT 1'in 22 Mart 2026 tarihli programına göre dizinin 174. bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde neler yaşandı?

Bir önceki bölümde Güneş'in ölümü tüm ekibi derinden sarstı. Hilal büyük bir yıkım yaşarken Altay da ekibinin önünde intikam yemini etti. Öte yandan Korkut, çatışma sırasında yardıma gelen gizemli bir figürün kimliğini çözmeye çalışıyor. Bu yeni karakterin ortaya çıkışı dizideki güç dengelerini kökten değiştirmeye aday görünüyor.

Diğer taraftan Suzan'ı kaybeden Ejder, yaşama tutunma iradesini yitirdi. Tek hedefi Rutkay'ı ortadan kaldırmak olan Ejder, bunun için her riski göze aldı. Uzun süredir aranan Davut ise beklenmedik biçimde kendi isteğiyle teslim oldu. Ekip, bu ani teslimiyetin arkasında büyük bir tuzak olduğunu hemen sezdi.

Teşkilat 174. bölümde neler olacak?

Davut'un planladığı terör eylemi engellenmeye çalışılırken Altay sahada kritik bir görev üstleniyor. Ancak saldırıya dakikalar kala Altay'ın karargahla tüm bağlantısı kopuyor. Bu iletişim krizi, Cevher'i son derece zor bir karara sürüklüyor. Teşkilat 174. bölüm bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Teşkilat, her hafta pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu istihbarat dizilerinden biri haline gelen yapım, 174. bölümüyle yoluna devam ediyor. Dizi aynı zamanda TRT 1'in resmi internet sitesi ve dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor.

22 Mart 2026 TRT 1 yayın akışı

05:35 Kalk Gidelim

07:55 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

09:40 Portreler: Veysel

11:20 Hızır

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yurda Dönüş

14:00 Taşacak Bu Deniz

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Büyük Yolculuk

03:20 Bayram Havası