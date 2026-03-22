listesinde yer alan isimler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu da bulunuyor. Olayın detayları ortaya çıktıkça kamuoyunun dikkati Aleyna'nın annesine yöneldi.

Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna ile barışma girişimi sırasında yaşanan silahlı saldırıda 20 yaşındaki futbolcu Kundakçı hayatını kaybetti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açan kişi olduğu iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Zuhal Kalaycıoğlu, 1 Eylül 1977'de Yalova'da dünyaya geldi. Aslen Yalovalı olan Kalaycıoğlu, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Aleyna ve Cansu adında iki kızı bulunan Kalaycıoğlu, eşinden Aleyna henüz 10 yaşındayken ayrıldı ve çocuklarını tek başına büyüttü.

Kızı Aleyna'nın Survivor 2021 yarışmasındaki performansıyla birlikte geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Zuhal Kalaycıoğlu, özellikle yarışma döneminde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Yarışmacı Ayşe Yüksel'in ailesiyle yaşadığı tartışma ve yapımcı Acun Ilıcalı'ya yönelttiği sert sözler büyük yankı uyandırdı.

Survivor döneminde Acun Ilıcalı ile yaşanan gerilim

Kızının yarışmadaki sürecinde oldukça aktif bir tavır sergileyen Zuhal Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı hedef alan paylaşımlar yaptı. Ilıcalı ise ada konseyinde bu mesajlara doğrudan yanıt vererek Zuhal Kalaycıoğlu'nun tavrını eleştirdi. Bu karşılıklı atışmalar, Survivor'ın o dönemdeki en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Zuhal Kalaycıoğlu evli mi?

Zuhal Kalaycıoğlu evli değil. Eşinden boşandıktan sonra iki kızını yalnız başına yetiştirdi. Eski eşine dair kamuoyuna yansıyan herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kızı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında kısa bilgi

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Çocukluk yıllarını Yalova'da geçirdikten sonra ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Survivor 2021'deki çıkışının ardından müzik kariyerine yönelen Aleyna, özellikle "Beceremedim" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Anne Zuhal Kalaycıoğlu ne iş yapıyor?

Zuhal Kalaycıoğlu'nun belirli bir mesleğine dair net bilgi bulunmuyor. Ancak Instagram hesabı üzerinden yaşam tarzı ve aile temalı içerikler paylaşarak aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak öne çıkıyor. Kızı Aleyna'nın müzik projeleri ve medya süreçlerinde en yakın destekçisi konumunda yer alıyor.