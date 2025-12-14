İstanbul Tuzla'da, gemi inşası faaliyetlerinin yürütüldüğü bir tersane sahasında üzücü bir iş kazası yaşandı. Öğle saatlerinde, yapımı devam eden bir geminin üzerindeki inşaat iskelesinin çökmesi sonucu, alanda çalışan iki işçi yaralandı. Olay, tersanelerde iş güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme taşıdı.

Gemi inşaatında korkutan çökme

Kaza, Tuzla Dershaneler Caddesi üzerinde bulunan bir tersanede, saat 13.30 sularında meydana geldi. İnşaat halindeki bir geminin sancak (sağ) tarafında kurulan inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. İskelenin ağırlığı altında kalan iki işçi yaralandı.

Çökme ihbarının ardından olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tersane sahasında derhal güvenlik önlemleri alarak yaralılara ulaşmaya çalıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Polis ekipleri, tersane çevresinde güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri ise olası ikincil tehlikelere karşı bölgede kapsamlı kontrol gerçekleştirdi. Tuzla'daki bu iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespiti amacıyla polis tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.