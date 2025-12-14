Son Mühür - Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 37 yaşında yaşamını yitirdi. Durbay’ın vefatı, Manisa’da ve siyasi çevrelerde büyük üzüntü yarattı. Vefat haberinin ardından çok sayıda siyasi isim başsağlığı mesajı paylaştı.

Burhanettin Bulut: “Manisa’dan yüreğimize bir ateş daha düştü”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yayımladığı mesajında, “Şehzadeler Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim Gülşah Durbay, verdiği onca mücadeleye rağmen hayata tutunamadı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Manisa’ya sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Gül Çiftci: “Zarafetiyle ve emeğiyle anılacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, mesajında Durbay’ın görevini büyük bir sorumlulukla yürüttüğünü vurgulayarak, “Genç yaşta aramızdan ayrılışı hepimizin yüreğinde derin bir boşluk bıraktı. Ailesine, yakınlarına, örgütümüze, Manisa halkına ve Şehzadeler Belediyesi emekçilerine sabır diliyorum” dedi.

Mansur Yavaş: “Bir mücadele insanını kaybettik”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı taziye mesajında, “Gülşah Durbay yalnızca bir belediye başkanı değil, en zor günlerinde bile halkı için dimdik duran bir mücadele insanıydı. Azmi, güler yüzü ve cesareti unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Vefat haberini derin üzüntüyle öğrendim”

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayımladığı mesajda, “Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine, tüm Manisalılara ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel’den Gülşah Durbay için duygusal veda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından yayımladığı mesajda, yaşadığı acıyı ve kaybın ağırlığını güçlü ifadelerle dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir mesaj paylaştı. Özel, bazı vedalara hazırlanmanın mümkün olmadığını belirterek, bu kaybın kabullenilemez bir acı olduğunu ifade etti.

Durbay’ın çocuk yaşlarından itibaren hep yanlarında olduğunu vurgulayan Özel, onu “elimde büyüyen bir evladımız” sözleriyle tanımladı. Yol arkadaşlığının yalnızca yan yana yürümek olmadığını dile getiren Özel, aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmanın gerçek yol arkadaşlığı olduğunu belirtti.

Mesajında Ferdi ve Gülşah Durbay’la ortak hayaller kurduklarını ve aynı rüyayı gördüklerini ifade eden Özel, bu hayallerin gerçeğe dönüştüğünü hatırlattı. Özel, paylaşımını yaşadığı derin acıyı yansıtan “Bu nasıl bir sınav? Buna nasıl dayanılır?” sözleriyle sürdürürken, mesajını “Ya sabır” ifadeleriyle tamamladı.

Ali Babacan: ''Mekanı Cennet olsun''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. Babacan, mesajında Durbay’ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Babacan, mesajını “Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” ifadeleriyle tamamladı.