Son Mühür - Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın Sidney şehrinde Hanuka kutlamaları sırasında meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının en güçlü biçimde kınandığı vurgulandı.

Başsağlığı ve acil şifa mesajı

Bakanlık açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Teröre karşı ilkesel duruş vurgusu

Açıklamada, Türkiye’nin terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkesel duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Bu küresel tehditle mücadelede uluslararası iş birliğine olan bağlılığın bir kez daha teyit edildiği ifade edildi.