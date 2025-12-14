Aksaray’da Hasandağı’na tırmanış yapan üniversite öğrencileri Hikmet Yıldız (22) ve Yusuf Güney (22), karlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 4’üncü sınıf öğrencisi olan iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Askeri helikopter devreye girdi

Zorlu arazi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye askeri helikopter yönlendirildi. Soğuktan etkilendikleri belirlenen iki öğrenci, helikopterle bulundukları noktadan alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Donma tehlikesi geçirdiler”

Öğrencileri hastanede ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, arama kurtarma çalışmalarının hızlı şekilde yürütüldüğünü belirtti. Kumbuzoğlu, öğrencilerin donma tehlikesi geçirdiğini ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Vali Kumbuzoğlu, Hasandağı’na izinsiz tırmanışlara karşı uyarıda bulunarak, gerekli izinler alınmadan yapılan tırmanışların ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.