Son Mühür- Türkiye’de “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların gündemde olduğu bir dönemde, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün köşe yazısında dile getirdiği iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öztürk, “Yeşil” kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişi tarafından telefonla arandığını öne sürdü. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı inceleme, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

“Ben Yeşil” dediğini öne sürdü

Saygı Öztürk, köşe yazısında gazeteyi arayan kişinin kendisini “Yeşil” olarak tanıttığını belirterek, bu kişinin Türkiye’de birçok faili meçhul cinayetle anılan Mahmut Yıldırım olabileceğini aktardı. Öztürk, arayan kişinin gerçekten Yıldırım olup olmadığını anlayabilmek için geçmişte yaptığı haberlerle ilgili sorular yönelttiğini ifade etti.

Yazar, 9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında Sözcü Gazetesi santralinden arandığını, ilk görüşmeyi uygun olmadığı için gerçekleştiremediğini, kısa süre sonra tekrar arandığını ve bu görüşmenin ardından söz konusu iddiayı kaleme aldığını yazdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama

Sözcü Gazetesi’nde yer alan “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı yazının ardından İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaya konu telefon görüşmelerine ilişkin teknik incelemenin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, 9 Aralık 2025 tarihinde gazeteye toplam üç ayrı arama yapıldığı belirtildi. İlk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.

Aramaların cezaevinden yapıldığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemelerde söz konusu aramaların bir açık cezaevinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Aramayı yapan kişinin C.A. isimli hükümlü olduğu belirlendi.

Bakanlık açıklamasında, C.A.’nın “adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme” suçlarından sabıka kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, iddiaya ilişkin yapılan teknik ve idari incelemelerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın paylaşıldığını belirterek, sürece dair bilgilerin netlik kazandığını bildirdi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.