Son Mühür - CHP İstanbul İl Başkanlığı, 17 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan Kağıthane mitinginin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, mitingin Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle Kağıthane mitingimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine, parti camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.