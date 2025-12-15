Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Tekke, yedikleri gollerin çalıştıkları ancak doğru konumlanmadıkları anlardan geldiğini söyledi. İlk yarıdaki skorun beklemedikleri bir tablo ortaya çıkardığını ifade eden Tekke, ikinci yarıda oyundan kopmadıklarını vurguladı.

“Aynı pozisyon, biri kırmızı biri değil”

Hakem kararlarına değinen Tekke, Orkun’un Serdar Saatçı’ya yaptığı faul ile kırmızı kart çıkan pozisyonun benzer olduğunu belirterek, “Ya ikisi de kırmızı kart olmalıydı ya da ikisi de değil” dedi. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu sabırla tuttuklarını ifade eden Tekke, 3-1’den geri dönmenin önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Muçi’nin performansını değerlendiren Tekke, oyuncunun hem fiziksel hem de duygusal anlamda sahada her şeyini verdiğini söyledi. Muçi’ye güvenlerinin tam olduğunu belirten Tekke, bu performansın devamını beklediklerini ifade etti.

Onana uyarısı

Maç içinde kaleci Onana’yı topu kullanma konusunda uyardığını söyleyen Tekke, Onana’nın ayağını iyi kullanan kalecilerden biri olduğunu ancak bazı anlarda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kanat etkinliğinin artması gerektiğini dile getiren Tekke, Onuachu’nun yokluğunun hücumda hissedildiğini ifade etti. 11’e 11 devam edilmesi halinde geri dönüşün zor olacağını belirten Tekke, “Keyifli bir maç oldu ama kazanmamız lazımdı” dedi.

Devre arası transfer mesajı

Devre arası transferlerin zor olduğuna dikkat çeken Tekke, sadece iyi oyuncu almanın yeterli olmadığını, takım içi dengenin korunmasının da önemli olduğunu söyledi. Bekledikleri oyuncular olduğunu ancak maliyetlerin yüksekliğini vurguladı.

“Futbol bir tiyatrodur”

Sergen Yalçın’ın açıklamalarını da değerlendiren Tekke, futbolun doğası gereği bir tiyatro olduğunu ifade ederek, duran toplar, konumlanma ve rakibi yönlendirme unsurlarına dikkat çekti. Futbolun daha fazla konuşulmasının herkes için faydalı olacağını söyledi.