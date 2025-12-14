Son Mühür - Şehzadeler Belediyesi, Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Durbay’ın genç yaşta kaybedilmesinin derin bir acı yarattığı belirtilerek, yaşamı boyunca ve hastalığı süresince görev bilinci ve sorumluluk anlayışından ödün vermediği vurgulandı.

Belediye açıklamasında, Durbay’ın Şehzadeler halkına karşı taşıdığı sorumluluğu yaşam mücadelesinin önüne koymadan, güçlü bir irade ve kararlılıkla sürdürdüğü ifade edilerek, bu duruşun görev süresinin ötesinde kalıcı bir kamusal miras bıraktığı kaydedildi.

Resmî anma töreni belediye önünde

Açıklamaya göre, Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi önünde resmî bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından naaş Hatuniye Camii’ne götürülecek.

Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda

Öğle namazının ardından naaş Cumhuriyet Meydanı’na taşınacak. Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacak, ardından Gülşah Durbay’ın naaşı Koldere Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Taziyelerin, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği bildirildi.