Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 5 Eylül’de gerçekleşen saldırının ardından Bama bölgesindeki Darajamal’da incelemelerde bulundu. Zulum, yaptığı açıklamada saldırıda aralarında 5 askerin de bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Zulum, “Bu topluluk birkaç ay önce yerleşti ve normal faaliyetlerini sürdürüyor ama ne yazık ki Boko Haram saldırısına maruz kaldı. Ziyaretimizin amacı onlarla dertleşmek ve dirençlerini artırmaktır.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik için yeni birlik çağrısı

Zulum, güvensizlikle mücadelede yaşanan zorluklara dikkat çekerek, savunmasız toplulukların korunması için ordunun yeni birliklerle güçlendirilmesini talep etti.

Boko Haram’a karşı hava operasyonu

Saldırının ardından Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Bama bölgesindeki Dar-El-Jamal köyüne yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Boko Haram’ın bilançosu ağır

2000’li yılların başından bu yana Nijerya’da varlık gösteren Boko Haram, 2009’dan itibaren düzenlediği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce kişinin ölümüne yol açtı.

2015’ten bu yana örgüt, Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenlerken, Çad Gölü Havzası’ndaki eylemlerinde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.