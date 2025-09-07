Isparta'da bir güzellik merkezi işletmecisi olan Buket Gülver (31), evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm, kentte üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakınları haber alamayınca olay ortaya çıktı

Olay, kentin merkez ilçesi Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir Buket Gülver'den haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Gülver'in evine giden sağlık ve polis ekipleri, genç kadını hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede Buket Gülver'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

Güzellik merkezi sahibi Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Gülver'in hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylı bir araştırma başlattı. Olayla ilgili tüm ihtimaller değerlendirilirken, otopsi raporu, olayın aydınlatılmasında kritik bir rol oynayacak.