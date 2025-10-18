Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) gece saatlerinde park halindeki 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Terminalde görevli personel ve çevredeki vatandaşlar, otobüsten yükselen alevleri fark eder etmez durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının terminaldeki diğer otobüslere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Alevler bir saatte kontrol altına alındı

Otobüsün motor kısmında başladığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Alevler, terminalin otobüs park alanını yoğun dumanla kapladı. İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla yaptığı müdahale sonucu yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında terminaldeki otobüs sevkiyatları bir süreliğine durduruldu, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Otobüs küle döndü, iki araç hasar gördü

Yangında 19 KK 454 plakalı otobüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Alevlerin sıçradığı bitişikteki iki otobüste ise hafif çaplı hasar oluştu. Terminal çalışanları ve yolcular, olayı panik içinde izlerken, çevredeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Polis soruşturma başlattı

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için otobüsün bulunduğu alanda detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

Terminalde güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın ardından AŞTİ yönetimi, terminalde güvenlik ve yangın önleme tedbirlerini artırma kararı aldı. Yetkililer, park halindeki otobüslerde elektrik ve yakıt sistemlerinin kontrol edilmesi konusunda firmalara uyarılarda bulundu. Ayrıca itfaiye ekipleri, terminal personeline yönelik olası yangın durumlarında yapılacak ilk müdahale konusunda bilgilendirme çalışması başlattı.

Yolcuların mağduriyeti önlendi

Yangının meydana geldiği otobüsün sefer hazırlığında olduğu, ancak olay sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi. Terminal yetkilileri, yangının daha büyük bir faciaya dönüşmeden söndürülmesinde hızlı müdahalenin etkili olduğunu belirtti. Terminalde ulaşım kısa süre içinde normale dönerken, yanan otobüsün tamamen kullanılmaz hale geldiği açıklandı.