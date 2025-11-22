Son Mühür- Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Ekoloji Kervanı katılımcıları ile Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, İzdemir Termik Santrali’nin kapatılması talebiyle bu sabah Aliağa’da bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararının uygulanmadığını vurgulayan çevre aktivistleri, santral önünde basın açıklaması yaptı.

Foça ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen çevreciler, 22 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da Aliağa Horozgediği Köyü Hayıtlıdere Mevkii’nde bulunan İzdemir Termik Santrali önünde buluştu. Açıklamayı Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Mevlüt Ülgen okudu.

“Bu açık bir hukuksuzluktur”

Termik santralin mahkeme kararlarına rağmen çalışmaya devam etmesini eleştiren Ülgen, durumun hem çevre hem de hukuk devleti açısından kabul edilemez olduğunu söylen,“ Bu açık bir hukuksuzluktur. Faaliyeti durdurulması gereken termik santral, Aliağa’daki kirleticilerle birlikte bölgeyi ve dünyayı kirletmeye devam ediyor. Halk sağlığı tehdit altında, doğa tahrip ediliyor" dedi.

Ülgen, santralin ÇED raporunun iptal edilmesine rağmen tartışmalı şekilde yeniden düzenlenen bir dosyayla çalıştığını, ayrıca GSM ruhsatı olmadan yıllardır faaliyette olduğunu hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı faaliyetten men kararlarının uygulanmadığını belirten Ülgen, ilgili bakanlıkları ve İzmir Valiliği’ni göreve çağırdı:

“İzdemir Termik Santrali derhal kapatılmalıdır. Hukuksuz bir işletmeye göz yumulamaz.”

COP 31 tepkisi

EGEÇEP Platform Sözcüsü Av. Arif Ali Cangı da kısa bir konuşma yaparak fosil yakıt kullanımının sınırlandırılmaması ve mahkeme kararlarının uygulanmamasına rağmen COP 31’in gelecek yıl Türkiye’de düzenlenecek olmasını eleştirdi.

Eylem zinciri sürüyor

Basın açıklamasının ardından çevreciler, Bergama Ovacık ve Ayvalık’taki etkinliklere katılmak üzere bölgeden ayrıldı. Grup daha sonra Burhaniye’de Ekoloji ve Demokrasi Güçleri ile düzenlenecek “Ekmek, Toprak ve Adalet” mitingine destek verecek.