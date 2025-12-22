Son Mühür - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlık onayını bekleyen kredi dosyalarını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, 8 kritik altyapı ve ulaşım projesi için 40 milyar TL’nin üzerinde finansmanın kullanılamadığını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bakanlık onayında bekleyen kredi başvurularını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirdi. Kılıç, önergesini Murat Kurumun yanıtlaması talebiyle sundu.

“8 proje için 40 milyar TL kullanılamıyor”

Kılıç, gecikme nedeniyle 8 kritik altyapı ve ulaşım projesi için toplam 40 milyar TL’nin üzerinde bir finansmanın kullanılamadığını vurguladı. Açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kamuoyuna yaptığı değerlendirmelere atıf yapan Kılıç, belediye tarafından kendi imkânlarıyla temin edilen, tamamı dış kaynaklı ve hükümet kefaleti gerektirmeyen kredi dosyalarının yalnızca mevzuat gereği Bakanlık onayına tabi olduğunu hatırlattı.

Bu dosyaların uzun vadeli ve uygun koşullu finansman niteliği taşımasına rağmen Bakanlık onayında bekletildiğini ifade eden Kılıç, söz konusu gecikmenin şehir ölçeğinde önemli kamu hizmetlerinin aksamasına yol açtığını dile getirdi. Kılıç, bu durumun kamu zararı ve yerel yönetimler arasında eşitlik ilkesi açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

TBMM’ye 11 maddelik soru önergesi

Sevda Erdan Kılıç’ın TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu sorular yer aldı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlık onayında bekleyen kaç adet kredi başvurusu bulunuyor? Bu kredilerin tutarı, kaynağı, proje konusu, başvuru tarihi ve mevcut işlem aşaması nedir? Bekleyen kredi taleplerinin toplam parasal büyüklüğü ne kadar? 2023-2025 döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kredi başvurularından kaçı onaylandı, kaçı reddedildi, kaçı hâlen onay sürecinde bulunuyor? Onaylanmayan veya geciktirilen kredi işlemlerinin gerekçeleri neler? Bu konuda belediyeye yazılı bildirim yapıldı mı? Bekleyen kredilerin hükümet kefaleti gerektirmediği doğru mu? Doğruysa, onay gecikmesinin teknik ve hukuki gerekçesi nedir? 2023-2025 yılları arasında Türkiye genelindeki büyükşehir belediyelerinin Bakanlık onayına sunduğu kredi taleplerinin belediye bazlı dökümü açıklanacak mı? Kredi değerlendirme sürecinde kullanılan objektif teknik kriterler neler? Bu kriterler belediyelere yazılı olarak iletiliyor mu? Son beş yılda en hızlı ve en uzun sürede onaylanan kredi dosyaları hangileri? Süre farkının nedeni nedir? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bekleyen krediler nedeniyle hayata geçiremediği belirtilen 8 altyapı ve ulaşım projesine ilişkin Bakanlığın değerlendirmesi nedir? Kredilerin zamanında kullanılmaması nedeniyle şehir ve ülke ekonomisinin uğradığı olası maliyet artışına ilişkin bir çalışma bulunuyor mu? Kur farkı ve faiz değişimleri nedeniyle belediyelerin uğradığı mali kayıplar tespit edildi mi? Edildiyse tutarı ne kadar?