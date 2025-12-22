Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun ilk devresini güçlü bir seriyle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısının son 4 haftasında üst üste aldığı galibiyetlerle hem moral buldu hem de düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8’e çıkardı.

Teknik direktör değişikliği sonrası ilk galibiyet geldi

Sezona istediği gibi başlayamayan Altay, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayınca teknik direktör değişikliğine gitti. Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, takımın başına Yusuf Şimşek’i getirdi. Siyah-beyazlılar, Şimşek yönetimindeki ilk galibiyetini 7. haftada Tire 2021 FK karşısında aldı.

Kısa düşüşün ardından güçlü toparlanma

İlk galibiyetin ardından yeniden puan kayıpları yaşayan Altay, bir süre istikrarsız sonuçlar aldı. Ancak sezonun ilk devresinin son bölümünde vites yükselten siyah-beyazlı ekip, oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir çıkış yakaladı.

Puan farkı açıldı, tehlike hattı geride kaldı

Bu galibiyet serisiyle birlikte puanını 18’e yükselten Altay, ligde 10. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlılar, düşme hattıyla arasındaki farkı 8 puana çıkararak devre arasına daha güvenli bir konumda girdi.

Son 4 maçta savunma duvarı kuruldu

Altay’ın yükselişinde savunma performansı dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip, kazandığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu süreçte Eskişehir Anadolu karşısında 2-0’lık galibiyet alan Altay, Çoruhlu FK ve Afyonspor’u 1-0’lık skorlarla geçti. Siyah-beyazlılar, Nazilli Belediyespor karşısında ise sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Yusuf Şimşek yönetiminde istikrar sinyali

Yusuf Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte savunma disiplinini ön plana çıkaran Altay, hem skor hem de oyun anlamında toparlanma sinyalleri verdi. Siyah-beyazlılar, devre arasına moralli girerken, ikinci yarı öncesinde umut tazeledi.