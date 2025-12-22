Son Mühür/ Merve Turan - KalDer Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nin katkılarıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü Medical Point Başhekim Yardımcısı ve KalDer İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş üstlendi. Panelde; Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Baha Zengel, Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Eslek ve Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Bölümü’nden Dr. Esra Özsoy Kayaokay konuşmacı olarak yer aldı.

“Yaşam kalitesinin temeli sürdürülebilir alışkanlıklar”

Panelin moderatörü Dr. Özlem Ecemiş, yaşam kalitesini belirleyen ana unsurun küçük ancak sürdürülebilir alışkanlıklar olduğunu ifade etti. Tüketim odaklı anlayışın “tek bir şifa formülü” arayışını körüklediğini belirten Ecemiş, doğala yakın beslenme, düzenli hareket ve stres yönetiminin sağlıkta temel belirleyiciler arasında yer aldığını vurguladı.

Ecemiş, kanıta dayalı yaklaşımlara göre en etkili anti-aging yöntemlerinin; kalori dengesini korumak, doğaya yakın beslenmek, hareket etmek ve kronik stresi yönetmekten geçtiğini kaydetti.

“Hasta değilsek sağlıklı mıyız?”

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Esra Özsoy Kayaokay, sağlığın yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması anlamına gelmediğini; bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hâlinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Modern tıbbın akut durumlar ve cerrahi müdahalelerde hayati rol üstlendiğini ifade eden Kayaokay, kronik hastalıklar, inflamasyon, stres ve uyku sorunlarında önleyici sağlık yaklaşımlarının önem kazandığını dile getirdi. Fonksiyonel tıpta kök nedenin yaşam tarzında arandığını vurgulayan Kayaokay, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle olumlu sonuçlar elde edildiğini aktardı.

“Koruyucu yaklaşımlar tedavinin temelidir”

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Baha Zengel, kanıta dayalı ortodoks tıbbın vazgeçilmez olduğunu, ancak yaşam tarzı düzenlemeleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hastaların internet ve yapay zekâ kaynaklı bilgilerle kaygı yaşayabildiğine dikkat çeken Zengel, doğru bilginin hekim tarafından yönetilmesinin önemine vurgu yaptı. Zengel, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan önlemlerin, tedavinin en kıymetli aşamasını oluşturduğunu belirtti.

“Mutluluk sevebilmek ve üretebilmekle mümkün”

Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Eslek, ruhsal iyilik hâlini Freud’un “Sevebiliyorsanız ve üretebiliyorsanız mutlusunuzdur” sözüyle değerlendirdi. Üretmenin yalnızca bir şey icat etmek değil, değer katmak ve iyi yapmak anlamına geldiğini belirten Eslek, bireyin kendisine neyin iyi geldiğini bilmesinin ruhsal denge açısından belirleyici olduğunu ifade etti.