Son Mühür- ABD, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine daha el koydu. Böylece son günlerde bölgede el konulan tanker sayısı üçe yükseldi.

Washington’un son hamlesi, dün Çin’e ait olduğu öne sürülen bir petrol tankerine yönelik müdahalenin hemen ardından geldi.

Edinilen bilgilere göre ABD güçleri, uluslararası sularda gerçekleştirdiği operasyonda Venezuela’dan ayrıldığı belirtilen tankere müdahale etti.

Art arda müdahaleler, tansiyonu yükseltti

Son günlerde yaşanan üç ayrı el koyma kararı, ABD’nin Venezuela kaynaklı petrol sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırdığını ortaya koydu.

Dün gerçekleşen operasyonda, Çin bağlantısı olduğu iddia edilen bir tankerin durdurulması uluslararası yankı uyandırmıştı. Bugünkü yeni müdahale, gerilimin çok taraflı bir boyut kazandığına işaret ediyor.

Ayrıntılar geliyor...