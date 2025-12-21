Son Mühür / Erkan Doğan - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’de faaliyet gösteren 12 meslek örgütünü ziyaret ederek, meslek örgütlerinin, kent ve ülkenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özkan, hazırladığı raporu CHP Genel Merkezi’ne sunacağını söyledi.

“İzmir’in bu sorunlarını çözmezsek olay sosyal ve ekonomik volkana dönecek”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, aralık ayı içerisinde İzmir’deki 12 meslek örgütünü ziyaret ederek, meslek odası yöneticilerin meslekleri ve ülke sorunları hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi. Yaptığı ziyaretler hakkında Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Özkan, “Toplam 12 örgütümüz ile görüştük. İzmir ile ilgili duygu ve düşüncelerini, bizim kent yönetiminde yapmamız gerekenlerini, onların merkezi hükümetten beklentilerini hepsini aldık. Bunlarla ilgili kendi görüşmelerimizi de aktardık. Trafik, su, deprem, çöp bu konular ön plana çıktı” dedi. Görüşmelerden elde ettiği bilgilerden oluşturacağı raporu CHP Genel Merkezi’ne sunacağını anlatan Özkan, “Bu sorunları çözmezsek bir sosyal ve ekonomik volkana dönecek olay. Biz bunun altında kalırız. Üretmeyen, kendine yeterliliğini kaybeden bir kent olmak çok kötü bir durum”

Belediye meclislerindeki bu tür tartışmalar ‘Havanda su dövmektir’, Neden meclislerde imarla ilgili konular tartışılmıyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde CHP ve AK Partili meclis üyelerinde arasında yaşanan kısır tartışmaları da değerlendiren Özkan, “Bu tür ‘sen yatırım yapmadın, ‘krediyi onaylamadın’ gibi tartışmalar ne yazak ki havanda su dövmektir. İzmir’in sorunlarını çözmeye başlarsak Türkiye’nin sorunlarını da çözersin. İzmir’de havanda su dövmeyi bırakmamız lazım. İzmir’in mesela imar ilgili bir çok sorunu var. Neden o konuda tartışma çıkmıyor mesela? Neden çıkmadığını sende ben de biliyorum. Temel sorun kentin ana sorunlarına değinilecek bir işbirliği yapılması lazım. Bu sorunların çözülmesi için kavgaya gerek yok. İzmir için birlikte çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

"İzmir Körfezi'ne deprem malzemeleri taşıyan en az dört gemi yerleştirelim"

İzmir’de depreme hazırlık noktasında yapılan çalışmaların çok yetersiz olduğuna dikkat Çeken Özkan, “Deprem konusunda ne yazık ki hiçbir önlem yok. AFAD’ın depoları Akhisar’da bulunuyor. İzmir’de deprem olduğunda kente yardıma gelecek bir güç de yok. Bizi yönetenleri uyarmak istiyorum. İzmir Körfezi’ne en az dört adet içerisinde deprem anında arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek tüm malzemelerin yer aldığı, içerisinde tıbbı malzeme, gıda, battaniye ve çadırların yer aldığı gemiler konuşlandıralım. Çünkü denizden İzmir’in bir çok bölgesine ulaşım var” diye konuştu.