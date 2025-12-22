Son Mühür- İzmirli iş insanı Özgörkey Ailesi’nin genç üyelerinden, sosyete çevrelerinde tanınan isim Leyla Mizrahi, İstanbul’daki evinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan adli süreçte, ölüm nedenine ilişkin resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Uykusunda yaşamını yitirdi

İş insanı Cemal Özgörkey’in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi’nin, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yaklaşık altı ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi’nin genç yaşta vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Aileden taziye mesajı

Aile tarafından yayımlanan taziye ilanında, “Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.

Cenaze programı açıklandı

Leyla Mizrahi’nin cenazesinin, 22 Aralık Pazartesi günü Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği duyuruldu.

Leyla Mizrahi kimdir?

Leyla Mizrahi, İzmir iş dünyasının köklü ailelerinden Özgörkeyler’in genç kuşak temsilcilerindendi. Cemal Özgörkey’in yeğeni ve Özlem Adalı’nın kızı olan Mizrahi, aile yatırımları ve iş dünyasında aktif görevler üstlendi. Kısa süre önce Özgörkey Holding’deki görevlerinden ayrılan Mizrahi’nin, yatırımlarını Cemal Özgörkey Invest Holding bünyesinde sürdürdüğü biliniyordu.

Genç yaşta gelen kayıp

30 yaşında hayatını kaybeden Leyla Mizrahi’nin vefatı, Özgörkey Ailesi başta olmak üzere iş ve sosyal çevresinde derin bir yas yarattı. Genç yaşına rağmen üstlendiği sorumluluklar ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınan Mizrahi’nin ölümü, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.