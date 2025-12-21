Son Mühür - Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, kişi başına düşen yıllık ekmek tüketiminde dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Ülkelere göre yapılan sıralamada Türkiye, kişi başına 199,6 kilogramlık tüketimle zirvede bulunurken, Sırbistan 135 kilogramla ikinci sıraya yerleşti. En düşük ekmek tüketimi ise yıllık kişi başı 1,75 kilogramla Hindistan’da kaydedildi. Öte yandan, 2025 yılında küresel ölçekte ekmek üretiminden elde edilen gelirin, yıllık yüzde 6,25 büyümeyle 533,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Kişi başına düşen yıllık ekmek tüketimi

Türkiye: 199,60 kg

Sırbistan: 135,00 kg

Bulgaristan: 131,10 kg

Ukrayna: 88,00 kg

Kıbrıs: 74,00 kg

Arjantin: 72,00 kg

Yunanistan: 70,00 kg

Danimarka: 70,00 kg

Polonya: 70,00 kg

Portekiz: 70,00 kg

İrlanda: 68,00 kg

Hollanda: 60,00 kg

Macaristan: 60,00 kg

Almanya: 57,00 kg

Lüksemburg: 55,00 kg

Finlandiya: 55,00 kg

Rusya: 54,00 kg

İsveç: 54,00 kg

Norveç: 52,00 kg

Fransa: 50,00 kg

İsviçre: 48,00 kg

Belçika: 47,00 kg

Avusturya: 46,00 kg

İspanya: 46,00 kg

İtalya: 44,00 kg

Suudi Arabistan: 39,00 kg

Slovenya: 39,00 kg

İngiltere: 37,00 kg

Meksika: 33,50 kg

Japonya: 28,30 kg

Güney Afrika: 25,80 kg

ABD: 17,00 kg

Çin: 5,83 kg

Endonezya: 4,70 kg

Brezilya: 2,88 kg

Nijerya: 2,26 kg

Hindistan: 1,75 kg