İzmir’in Bornova ilçesinde bir taksi şoförü, iddiaya göre gün boyunca çalıştığı araçtan kazandığı ücretleri ve bir müşteriye ait cüzdanı çaldı.

Durumun araç sahibi tarafından fark edilmesi üzerine gerginlik tırmandı ve olay kısa sürede taksi durağında linç girişimine dönüştü. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Şoför durağa çağrıldı

8 Kasım’da bir taksi durağında yaşanan olayda, araç sahibi şoförün kazançları ve müşteriye ait cüzdanı alarak kaybolduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine şoför durağa çağrıldı. İddiaya göre, suçlamaları reddeden şoför, durağa getirildiğinde paraları geri ödemeyi de başaramadı.

Taksicilerin öfkesi kontrolden çıktı

Gerginliğin artmasıyla birlikte bazı taksiciler sinirlerine hâkim olamayarak şoföre saldırdı. Görüntülerde, şoförün kalabalık bir grup tarafından tekme ve tokatlarla darbedildiği, hakaretlere maruz kaldığı görüldü.

Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayıldı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Olay, hem taksicilerin uyguladığı şiddet hem de hırsızlık iddiası nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Hem şiddet uygulayan kişiler hem de hırsızlıkla suçlanan şoför hakkında işlem yapılacağı belirtildi.