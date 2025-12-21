Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticareti, fuhuşa teşvik ve aracılık suçlarına ilişkin kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Dizi, film ve medya dünyasından isimlerin de yer aldığı dosyada, gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Yedi şüphelinin savcılık ifadeleri alındı

Soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan ünlü fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlü’nün savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Altı isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılık, şüphelilerden Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit’i, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak ya da yer temin etmek” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Şüpheli İsmail Ahmet Akçay hakkında ise “fuhuşa teşvik veya aracılık” ile birlikte “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından tutuklama talep edildi.

Eser Gökhan Küçükerol’un ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanması istendi. Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üçüncü dalga operasyonda ünlü isimler de gözaltına alınmıştı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, aralarında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 kişi, cuma günü gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan Ahmet Akçay’ın, aynı dosyada hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü olduğu tespit edildi.

Kasım Garipoğlu’nun evinde arama yapılmıştı

Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu’na ait adreste yapılan aramalarda; ruhsatlı ve ruhsatsız tabancalar, tabanca fişekleri, çok sayıda ve çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ile sahte dolar ele geçirilmişti. Savcılık kararıyla Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulmuştu.

Fenomen ve Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Cihanna” ismiyle tanınan Cihan Şensözlü hakkında ayrıca fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şensözlü’nün Hürriyet gazetesinde magazin yazarlığı yaptığı ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu belirtildi. Gözaltındaki Şensözlü’nün de bugün itibarıyla savcılık ifadesinin alındığı kaydedildi.

Ezgi Eyüboğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonunda cuma günü gözaltına alınan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, emniyette ve savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Eyüboğlu hakkında şu aşamada herhangi bir adli kontrol veya tutuklama talebi uygulanmamıştı.