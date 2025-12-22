Son Mühür / Osman Günden - Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtı bir isyan sırasında katledilen devrim şehitleri Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey, 23 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle bir kez daha anılacak. Üç devrim şehidinin katledilişinin 95’inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek program, saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda başlayacak.

Anma programına geniş katılım bekleniyor

Yıldıztepe’de düzenlenecek resmi törene Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile birlikte siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda İzmirli katılacak.

Resmi tören Kubilay Anıtı’nda yapılacak

Anma programı; çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılacak konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalanacak. Program, anı fotoğrafı çekimi ve şehitlik ziyareti ile devam edecek.

Kubilay Anıtı halkın ziyaretine açılacak

Resmi törenin tamamlanmasının ardından saat 10.30 itibarıyla Kubilay Anıtı ve Şehitlik alanı halkın ziyaretine açılacak. Anma etkinlikleri gün boyunca devam edecek.

Menemen İZBAN’dan Yıldıztepe’ye yürüyüş

Resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen program kapsamında Menemen İZBAN İstasyonu’ndan Yıldıztepe’ye anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşle birlikte Kubilay ve devrim şehitlerinin Cumhuriyet mücadelesindeki simgesel önemi bir kez daha vurgulanacak.

19’uncu Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu düzenlenecek

Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yol koşusu da bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilecek. 10 kilometrelik koşu, saat 10.00’da Menemen Karaağaç Yolu’ndan başlayacak ve Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.

Koşu genç ve büyükler kategorilerinde yapılacak

19’uncu Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu; genç erkek ve genç kadınlarda 2006–2007 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda ise 2005 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa ile ödüllendirilirken, ilk 10’a giren atletlere para ödülü verilecek.

Cumhuriyet değerlerine vurgu

Menemen’de düzenlenecek anma törenleri ve spor etkinlikleriyle, Kubilay ve yol arkadaşlarının Cumhuriyet değerleri uğruna verdikleri mücadelenin hafızalarda canlı tutulması amaçlanıyor.